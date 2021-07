Christillin (FIFA): "Togliere la medaglia dal collo gesto di chi non sa perdere"

"Togliere la medaglia dal collo gesto di chi non sa perdere". Queste le parole di Evelina Christillin (Fifa) a Il Mattino nell'edizione odierna. Poi continua: "Lo stile british a Wembley ce l'aveva Mattarella ed il gesto degli inglesi di togliersi la medaglia mi ha colpito. Gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale, per loro perdere è stato come cadere dal decimo piano. Hanno fischiato anche i giocatori della loro squadra dopo gli errori, oltre agli insulti razzisti per i rigori falliti. Si è superato il limite e la colpa è di un certo utilizzo dei social".