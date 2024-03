Chukwueze a DAZN: "Mi fido del mister e dei suoi piani per me. Devo rimanere concentrato"

vedi letture

Samu Chukwueze, autore oggi di una splendida rete che ha regalato i tre punti al Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto felice per oggi, aspettavo da tempo questo momento. Questi primi mesi non sono stati facili, continuo a lavorare duro. È importantissimo vincere, voglio continuare a segnare per aiutare la mia squadra. Grande gioia per la squadra, devo continuare a lavorare duro perché mi hanno preso per fare gol. Mi fido del mister e dei suoi piani per me, io devo solo rimanere concentrato e continuare col duro lavoro

Che stagione è stata fin qui per te? “Non è stato facile, chi gioca nella mia posizione sta facendo benissimo e sta segnando tanto (ride, ndr). Il mister non può metterlo in panchina. Io continuo a lavorare duro e non importa se gioco poco, il gol di oggi è molto importante per la mia fiducia. Devo continuare ad essere concentrato e centrato sul futuro”.

Un messaggio ai tifosi? “Grazie, spero di continuare a segnare per voi”.