Chukwueze: "Con Pulisic da 10 siamo perfetti. Leao è tra i top 3 della Serie A"

In questa stagione, con l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina, il Milan potrebbe giocare con un super tridente alle spalle di Morata, cioè Chukwueze, Pulisic e Leao: "Come funziona la squadra con Pulisic da 10? Ah, per me è perfetta. Rafa è veloce, Pulisic dribbla e segna, io posso fare uno-due. Se raddoppiano Rafa, poi devono marcare noi" ha dichiarato Samuel Chukwueze alla Gazzetta dello Sport.

Parlando di Leao ha dichiarato: "Chi è più veloce tra me e Rafa? Senza palla, lui. Con la palla, io. Leao è uno dei top 3 della A e tra gli altri due c’è il mio amico Osimhen, che spero resti in Italia. Dove andrà? Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: 'Sicuro che non vuoi venire?'. E lui: 'Samuel, sai che è difficile…'".