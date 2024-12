Chukwueze è l'MVP di Milan-Sassuolo per i tifosi rossoneri

Sammy, Sammy, Sammy! È Samuel Chukwueze il prescelto dai tifosi rossoneri come MVP al termine di Milan-Sassuolo 6-1. In una notte dove hanno brillato tutti gli effettivi in campo, a portarsi a casa il premio assegnato dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App è l'esterno nigeriano, autore della prima doppietta milanista.

Era dall'aprile 2023 che Sammy non firmava una doppietta, e in questo esordio stagionale in Coppa Italia ci è riuscito in appena 21' di gioco. Prima l'1-0 a premiare il lancio illuminante di Reijnders, poi il momentaneo 3-0 sfruttando un altro bel passaggio vincente, stavolta di Abraham. Il tutto in 90' davvero completi, costantemente a insidiare la retroguardia emiliana.

Accelerazioni, spunti in avanti, cross - nessun rossonero in campo ne ha tentati più di lui - ma anche falli subiti, palloni recuperati e duelli vinti. Tante risposte importanti nei 90' per Chukwu, che conferma di star vivendo un autunno ad alti livelli di rendimento in campo: nel premio ha preceduto altri tre marcatori di giornata come Reijnders, Leão e Abraham.

Per il nostro numero 21, dopo il gol della vittoria con l'Udinese, arriva una bella doppietta a scaldare il pubblico di San Siro. Mister Fonseca ha lodato l'atteggiamento di tutti gli effettivi, sottolineando come questa sia stata una "prova di fiducia". E con un Chukwueze così in avanti le soluzioni non mancheranno nelle prossime uscite: bravo Sammy!