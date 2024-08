Chukwueze entusiasmo e voglia di riscatto: il nigeriano sta convincendo tutti nel pre-campionato

Dopo la deludente e complicata stagione passata, per Chukwueze quest'anno sembra essersi ribaltato tutto. Il nigeriano ha iniziato subito la preparazione e ha sfruttato l'assenza di tanti Nazionali via per le vacanze post Europei e Copa América, lanciando subito segnali incoraggianti al nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lo sta schierando sempre titolare in pre-campionato, sulla destra del suo 4-2-3-1 e Samu lo sta ripagando alla grande: due assist in amichevole per Lorenzo Colombo contro il Manchester City, gol-vittoria contro il Real Madrid.

Per Fonseca sarà importante nella squadra e farà la differenza, e anche lui sembra conquistato dal nuovo tecnico: "Mi piace, mi ha dato subito un'opportunità, è importante quando qualcuno ti dà fiducia. I tifosi vedranno un nuovo Samu".

Ora il nigeriano è chiamato a confermarsi anche una volta rientrato Pulisic e con un Alexis Saelemaekers che scalpita, come alternativa a destra e sinistra, la concorrenza sarà motivo di stimolo per tutti gli esterni. Le partite ufficiali si avvicinano, Chukwu quest'anno tocca a te.