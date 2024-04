Chukwueze mossa anti-Inter? Il nigeriano è il rossonero più in forma

Il derby tra Milan e Inter si avvicina: domani sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, si giocherà una partita che a livello sportivo vale poco per il Diavolo dal momento che i rossoneri sono a una distanza enorme dai cugini, avviati alla vittoria dello scudetto. Per l'orgoglio invece vale tantissimo: c'è da riscattare una delusione europea molto cocente e i cinque derby persi consecutivamente. Inoltre l'incubo di vedere i cugini festeggiare la seconda stella davanti al pubblico rossonero, dovrebbe bastare a motivare i giocatori per dare il 110% in campo domani sera.

Pioli, nonostante sia quasi certo di lasciare il Milan a fine stagione, è concentrato su come fermare l'Inter. Per farlo la mossa a sorpresa - ma neanche tanto - è Samuel Chukwueze, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il nigeriano è senza dubbio il miglior giocatore del Milan in questo momento, a livello di condizione. Dopo il gol al Verona è rinato e ha infilato ottime prestazioni, una dietro l'altra, anche negli ultimi sette giorni da incubo tra Roma, Sassuolo e ancora Roma. Da capire come può inserirlo nel suo schieramento Pioli con il tridente Pulisic, Giroud e Leao che è stato uno dei punti di forza del Milan quest'anno. Da far rientrare in questa equazione, a questo punto, anche Ruben Loftus-Cheek, appannato ultimamente.