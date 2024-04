Chukwueze salta Maignan in allenamento: la simpatica reazione di Mike

Continuano gli allenamenti a Milanello in vista della partita tra Milan e Lecce che sabato alle ore 15 si giocherà a San Siro, gara valida per il trentunesimo turno del campionato di Serie A. Il club, sui propri profili social, ha postato un video in cui viene illustrata una bella azione di Samuel Chukwueze durante l'allenamento di oggi. Il nigeriano viene servito da Adli e invece di concludere di prima intenzione a rete, mette a sedere Maignan scartandolo e deposita in fondo al sacco. La reazione di Mike è divertente con il portiere rossonero che, scherzando, rincorre l'ex calciatore del Villarreal tra le risate dei compagni di squadra.

Il video: