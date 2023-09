Ci siamo: oggi Milan-Newcastle, la prima della Champions 2023/24. Info e dettagli

vedi letture

Questa sera il Milan sfiderà il Newcastle di Tonali nella prima partita del girone di Champions League. I rossoneri devono cercare di riscattare la sonora sconfitta del derby contro l'Inter, e quale migliore occasione del debutto stagionale in Europa, per di più contro il freschissimo ex Sandro Tonali. Il calcio d'inizio è previsto per le 18.45.