Ci siamo (quasi): Jashari in volo in questo momento verso Linate

Ci siamo (quasi): Ardon Jashari è in questo momento in viaggio verso Linate, dove atterrerà tra circa un'ora. Tanta forza di volontà da parte del talento svizzero, che ha spinto in prima persona per vestire la maglia rossonera nonostante il muro, eccessivo del Brugge in questa sessione di mercato.

Cifre e dettagli

Affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus, sebbene dal Belgio filtrino cifre differenti, che porterebbero a una spesa complessiva di 39 milioni di euro.

Caratteristiche e doti tecniche

Mancino di piede è un mediano che può orchestrare anche come play o come mezz'ala. All'occorrenza arretra dando una mano ai centrali di difesa e imposta il gioco, testa alta e bel lancio. Ha chiuso la stagione al Brugge con 52 presenze, segnando 4 reti e servendo 6 assist. Di fatto una sorta di jolly perfetto per una squadra che punta su più moduli. Di base, col Brugge che ha adottato un 4-2-3-1, Jashari era uno dei due giocatori davanti alla difesa.