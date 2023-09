Ciarravano elogia Reijnders: "Gioca un calcio totale, a breve troverà il gol"

Il telecronista di Sky Sport commenta con grandi elogi e complimenti l'impatto in Serie A del centrocampista classe 98': "Mi piace molto come guida la palla, gioca sempre a testa alta ed è un esempio per i compagni. Lui e Adlì ieri sera molto bene, secondo troverà il gol a breve, perchè a livello balistico va sempre vicino alla rete, dev'essere forse più convinto di poter calciare bene da fuori area".