CIES, Donnarumma il più giovane in Europa a raggiungere le 100 presenze in campionato

Che i numeri di Gianluigi Donnarumma siano straordinari non è più un segreto da molto tempo. Lo conferma anche l'osservatorio calcistico del CIES: il portiere rossonero è il giocatore più giovane delle top 5 leghe europee ad aver raggiunto le 100 presenze in campionato. Quando ha tagliato questo traguardo, il 15 aprile 2018 in occasione di Milan-Napoli, Donnarumma aveva 19.17 anni. In questa particolare classifica il classe '99 ha superato giovani stelle come Mbappé e Kai Havertz.