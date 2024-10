CIES - Milan sesta squadra al mondo per numero di calciatori tesserati. Dominano Boca e Chelsea

Il Cies, l'osservatorio calcistico svizzero, si dedica ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo aggiornamento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Sono inclusi i giocatori in prestito ad altre squadre e il valore di mercato è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

Da questi dati, oltre a quelli sul valore del parco giocatori, è rilevabile un altro dato di grande interesse: il numero di calciatori professionisti sotto contratto di ciascun club, sia in rosa che in prestito ad altre società. In base ai dati del Cies, che considera i principali campionati del mondo con un ventaglio molto ampio, il Boca Juniors è la società con più giocatori sotto contratto, ben 62 per un valore complessivo stimato di 123 milioni di euro.

Segue il Chelsea, con 54 giocatori sotto contratto per un valore stimato complessivo di 1,388 miliardi di euro. Poi ecco un'italiana: l'Atalanta, che secondo l'osservatorio calcistico ha sotto contratto ben 51 giocatori. Altre formazioni di Serie A in top ten: il Milan è sesto con 47 calciatori tesserati, la Juventus è decima con 46. In top 20 figurano altre italiane: sorpresa Lecce (42 giocatori), ci sono anche Inter (41) e Bologna (40).