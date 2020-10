Cinque anni fa l'esordio ufficiale nel Milan di Donnarumma

25 ottobre 2015, Milan-Sassuolo 2-1: la prima partita in rossonero di Gianluigi Donnarumma, un evento che il portierone non dimenticherà mai. Per ricordare quella giornata, il club ha dedicato un messaggio social al suo numero uno: "Cinque anni fa l'esordio ufficiale nel Milan di un giovanissimo Gigio".

🧤 #OnThisDay in 2015: @gigiodonna1 9⃣9⃣



A Rossoneri debut that would mark the beginning of a long adventure



