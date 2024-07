Cinque del Milan all'Europeo U19 con l'Italia: ci sono Camarda, Zeroli, Sia, Bartesaghi e Magni

Come riporta La Giovane Italia, "il commissario tecnico dell’Italia Under 19, Bernardo Corradi, ha reso noti i nomi dei 20 ragazzi che prenderanno parte agli Europei in programma settimana prossima in Irlanda del Nord. Alcune novità nell’elenco, tra cui spicca chiaramente la presenza Francesco Camarda, che parteciperà al suo secondo Europeo stagionale dopo aver conquistato (alcune settimane fa) quello con l’Under 17 di Favo, venendo premiato inoltre come miglior giocatore della competizione. Si parte lunedì 15 luglio con la prima gara contro la Norvegia, passando poi alla sfida con i padroni di casa giovedì sera e infine l’ultima partita contro l’Ucraina domenica. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno alla semifinale, oltre a partecipare (di diritto) al Mondiale dell’anno successivo".