Cisse e Andrè Silva hanno qualcosa in comune: la clamorosa statistica in Europa
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E' stato un super Alphadjo Cisse quello visto contro il Salisburgo nell'ultimo match dei rossoneri in Europa League. Corsa, qualità e quantità, il tutto condito con tre gol da attaccante vero. Il diamante italiano è davvero una piacevole sorpresa per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Tre gol, tutti e tre completamente diversi. Nel primo tempo incrocia di testa un assist di Hutchinson, poi di sinistro un'altra bella palla al volo di Bartesaghi. Nella ripresa firma la tripletta a porta vuota su imbeccata di Rabiot.
CISSE COME ANDRE' SILVA IN EUROPA LEAGUE
L'ultima tripletta di un giocatore del Milan in Europa League risale al settembre 2017. In quell'occasione fu il turno di Andrè Silva segnare tre gol contro l'Austria Vienna.
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