Cisse come Inzaghi: era stato Pippo l'ultimo rossonero a segnare una tripletta in Europa

Cisse come Inzaghi: era stato Pippo l'ultimo rossonero a segnare una tripletta in EuropaMilanNews.it
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Oggi alle 21:30News
di Antonello Gioia

L'ultimo calciatore italiano a segnare una tripletta in Europa con la maglia del Milan era stato Pippo Inzaghi in Deportivo-Milan 0-4 del 24 settembre 2002 nel girone di Champions League.