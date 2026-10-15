Cisse con umiltà: "Arrivo dalla Serie B, ma i miei compagni mi hanno accolto subito bene"

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E' sicuramente l'MVP della serata. Alphadjo Cisse è stato dominante contro il Salisburgo, e la meravigliosa tripletta messa a segno alla Red Bull Arena ne è la brillante prova. Tre gol, tutti diversi a sancire un magic moment per il talento ex Catanzaro. Attualmente Cisse, è il capocannoniere del Milan con 5 gol stagionali ( 2 in Serie A e 3 in Europa League). Nel post gara ha parlato così a Sky Sport. Un estratto delle sue considerazioni:

"Sono felice per gol e vittoria della squadra. I complimenti del Mister sono una spinta per me, perchè arrivo dalla Serie B, ma i miei compagni mi hanno accolto molto bene e così è molto più semplice. Gol da prima punta? Diciamo che i movimenti sono un po' quelli, nonostante facessi il trequartista. Ho giocato da attaccante in nazionale ed è esperienza che mi porto dietro. Questi gol sono la prima volta per me, ne sono contento".