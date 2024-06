Clamoroso in casa Lazio: si va verso le dimissioni di Tudor

Le parole di Kamada, un mercato in uscita che il club ha stoppato e in generale troppe idee che non collimano. Igor Tudor lascerà la Lazio dopo pochi mesi, questa è quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti, con le parti al lavoro per trovare un accordo che consenta all'allenatore croato di trovare un altro impiego e alla società di aver un budget sufficiente per investire sul terzo allenatore del 2024, dopo Sarri e appunto Tudor.



I dettagli

Si potrebbe arrivare alle dimissioni di Tudor, che potrebbe rinunciare all’anno di contratto. Al contrario di quanto fatto con Sarri la Lazio non sarebbe disposta a riconoscere una buonuscita.