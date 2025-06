Clamoroso: Simone Inzaghi lascia l'Inter! Ora l'Al-Hilal (con Theo?)

Doveva essere un giorno decisivo e un giorno decisivo è stato: Simone Inzaghi e l’Inter si separano. Lo ha scritto in un articolo sul sito La Gazzetta dello Sport al termine dell'incontro avvenuto oggi a Milano tra il tecnico piacentino e la dirigenza nerazzurra: "I segnali - si legge - delle ultime ore erano già chiari, adesso è arrivata la conferma, con l’incontro tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. A quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato il suo approdo all’Inter, Inzaghi ha comunicato al club la voglia di chiudere la sua carriera nerazzurra, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata nel 2026, e di accettare l’offerta dell’Al Hilal".

Ora Marotta dovrà scegliere il nuovo allenatore: "il favorito - scrive gazzetta.it - per la panchina è Cesc Fabregas, legato contrattualmente al Como, per il quale sono stati mossi dei passi già alcuni giorni fa, subito dopo l’ultima giornata di campionato giocata proprio a Como. In seconda fila il nome di De Zerbi".

L'AL-HILAL VUOLE ANCHE THEO

Il futuro di Theo Hernandez non sarà in Arabia Saudita: tramite il proprio entourage il giocatore francese fa sapere infatti di non voler andare all'Al-Hilal e attende proposte dall'Europa. Il club arabo incassa quindi il no del terzino rossonero nonostante avesse già trovato un accordo con il Milan a 30 milioni di euro più bonus. L'ex Real Madrid resta comunque in uscita dal club di via Aldo Rossi visto che il rinnovo di contratto con il Diavolo (scadenza 2026) è ormai fermo da tempo.

Reduce da una stagione deludente, con anche alcuni comportamenti che non sono affatto piaciuti al club (il cooling break a Roma e il rigore scippato a Pulisic a Firenze), la scenario più probabile resta la cessione questa estate, ma ovviamente il giocatore dovrà portare un'offerta che soddisfi anche il Milan. Nelle ultime ore, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, ma difficilmente porterà una proposta importante quella dell'Al-Hilal.