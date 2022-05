Class CNBC - Milan-RedBird: oggi Gerry Cardinale sarà a Milano per chiudere l’acquisto del club rossonero

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Class CNBC su Twitter, oggi Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird Capital, sarà a Milano per chiudere l'accordo per l'acquisto del Milan da Elliott: l'intesa sarebbe stata trovata per un cifra intorno agli 1,3 miliardi di dollari. Il fondo di Paul Singer dovrebbe restare nel club rossonero con una quota di minoranza. Ad assistere su questi aspetti i fondi, sono in campo le banche d'affari JP Morgan e Bank of America.

