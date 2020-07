Classifica Milan: 43 punti dopo il 2-2 a Ferrara. L'Hellas sale a -1

L'Inter torna a -8 dalla Juventus e a -4 dalla Lazio dopo il rotondo 6-0 al Brescia di questa sera. Pari pesante, in senso negativo, invece per il Milan che ha perso una grande occasione per mettere pressione a Roma e Napoli impegnate domani. Nelle retrovie molto male la Fiorentina, sconfitta dal Sassuolo, mentre la Samp, grazie al successo a Lecce respira un po'. I salentini al momento sarebbero in Serie B. Questa la classifica aggiornata in attesa di Atalanta-Napoli e Roma-Udinese:

Juventus 72

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 57 *

Roma 48 *

Napoli 45 *

Milan 43

Hellas Verona 42

Parma 39

Cagliari 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Fiorentina 31

Torino 31

Sampdoria 29

Udinese 28 *

Genoa 26

Lecce 25

SPAL 19

Brescia 18

* - Una gara in meno