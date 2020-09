Classifica Milan, primo posto con Napoli e Verona

Napoli e Milan agganciano il Verona in vetta alla classifica a punteggio pieno, in attesa della Juventus che questa sera giocherà contro la Roma. Fermo a zero il Crotone, a tre il Genoa. Ecco la classifica dopo le gare delle 18.

Napoli*, Verona*, Milan* 6

Sassuolo* 4

Genoa, Juventus, Atalanta, Lazio, Milan, Inter, Benevento, Fiorentina* 3

Cagliari* 1

Udinese, Bologna, Parma, Torino*, Crotone*, Spezia, Roma, Sampdoria* 0

*= una partita in più