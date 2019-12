Classifiche a confronto: Milan, 8 punti in meno rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo 14 giornate di Serie A. Dopo l'ultimo turno in vetta alla graduatoria c'è l'Inter, che ha 8 punti in più rispetto alla passata stagione. Saldo negativo per la Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Sassuolo: -4. Positivo il saldo delle due romane: +6 Lazio, addirittura +8 Roma che nell'ultimo turno ha vinto al Bentegodi contro l'Hellas Verona.

In negativo, oltre al -8 del Milan, spicca il Napoli di Carlo Ancelotti: -12 per i partenopei che in questo momento è fuori dalle zone di classifica che contano. Di seguito il confronto:

Inter 37 (+8 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 14 giornate)

Juventus 36 (-4)

Lazio 30 (+6)

Roma 28 (+8)

Cagliari 28 (+12)

Atalanta 25 (+7)

Napoli 20 (-12)

Parma 18 (-2)

Hellas Verona 18 (in Serie B)

Torino 17 (-4)

Milan 17 (-8)

Bologna 16 (+5)

Fiorentina 16 (-2)

Sassuolo 14 (-6)

Lecce 14 (in Serie B)

Udinese 14 (+1)

Sampdoria 12 (-7)

Genoa 10 (-5)

SPAL 9 (-5)

Brescia 7 (in Serie B)