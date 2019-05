Claudia Garcia, giornalista portoghese vicina a Mourinho, è intervenuta sul proprio profilo Twitter, non chiudendo totalmente la porta per un eventuale passaggio al Milan: "Non so chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, ma Mourinho posso affermare con molta sicurezza che è "impossibile". Invece Mourinho-Milan non è impossibile, ma è difficile".