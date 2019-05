Claudia Garcia rivela: "Ad ottobre contatto Jardim-Milan. All'allenatore piace la panchina rossonera ma non sarà facile strapparlo al Monaco"

La giornalista portoghese Claudia Garcia ha rivelato un retroscena riguardante il Milan e Jardim, che oggi è stato confermato come allenatore del Monaco anche per la prossima stagione dal presidente del club del principato: "C’è già stato un contatto tra il Milan e Leonardo Jardim quando lui è stato esonerato del Monaco ad ottobre. La panchina del Milan è molto gradita a Jardim che però adesso è sotto contratto con il Monaco e non sarà facile liberarsi dal club".