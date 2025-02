Coceiçao in Portogallo per il funerale dello storico presidente del Porto Pinto da Costa

La vittoria di sabato sera contro il Verona avrà sicuramente reso felice Sergio Conceiçao, che però ha dovuto fare i conti con una notizia piuttosto spiacevole. Nel momento in cui la formazione rossonera vinceva contro gli scaligeri, in Portogallo si spegneva Pinto da Costa, storico presidente del Porto, club che l'attuale allenatore del Milan ha guidato per 7 stagioni vincendo di tutto.

Prima da giocatore, e poi da tecnico, Pinto da Costa ha fatto da mentore a Sergio Conceiçao, che ha deciso di onorare la memoria dell'ex numero 1 dei Dragoes volando in Portogallo già nella giornata di ieri, così da poter essere presente ai funerli che si svolgeranno questa mattina intorno alle ore 11.

Nel pomeriggio il portoghese tornerà poi in Italia, per dirigere l'allenamento del Milan in vista della partita di domani contro il Feyenoord.