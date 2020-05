Colantuono: "Bisogna riprendere, i campionati devono essere decisi sul campo"

Stefano Colantuono, contattato da TMW Radio, ha detto la sua sulla ripartenza del calcio in Italia: "Non so se le istituzioni abbiano fatto il loro, ultimamente non ho visto idee molto concordanti. Bisogna riprendere, pur con tutte le anomalie del caso. I campionati devono finire e le classifiche devono essere decise dal campo, non da cristallizzazioni o ricorsi, che scaturirebbero qualora si decidesse a tavolino. Eravamo abituati a fermarci un mese, non tre, ma almeno avremo dei responsi che arrivano dal campo".