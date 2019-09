L'allenatore Stefano Colantuono, intervenuto a "Tutti Convocati", ha parlato così del Milan: "Giampaolo è un allenatore che lavora, ma ha bisogno di tempo per far capire ai suoi calciatori quello che ha in mente. Poi per il Milan diventerà tutto molto interessante, la squadra però può aspirare al massimo al quarto posto. Ma serve tempo"