Collovati a MN: "La difesa del Milan? Un conto è affrontare il Verona in dieci, un conto l'Inter"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha spento gli entusiasmi in merito alla solidità difensiva del Milan in questo inizio di campionato: "Attenzione, la fase difensiva del Milan si è ritrovata contro un Verona in 10 per 70 minuti. Un conto è affrontare il Verona, con tutto il rispetto, un conto è affrontare Lukaku. La solidità la devi dimostrare contro l'Inter. In questo momento, comunque, di positivo c'è questo, la difesa sembra aver trovato un'alchimia particolare, anche favorita dal fatto che giochino sempre gli stessi".