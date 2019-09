Collovati a MN: "Paquetà un punto interrogativo e il Milan non può più aspettare"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua su Lucas Paquetà, sostituito all'intervallo da Giampaolo al Bentegodi: "Paquetà è un punto interrogativo. Lo dicevo anche 2-3 mesi fa. Prima si diceva che non giocasse nel proprio ruolo, ora sta giocando nella posizione in cui vorrebbe. Il Milan ha investito tanto su questo calciatore, per cui deve dimostrare di essere adatto al calcio italiano. Il Milan non può più aspettare".