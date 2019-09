Collovati a MN: "Per il Milan è un bene che arrivi subito il derby"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sul fatto che il derby si giochi in una fase iniziale del campionato: "Questi discorsi si potevano fare qualche anno fa. Adesso nelle primissime giornate di campionato ti può già capitare un big match. Devi essere in palla subito e non c'è tempo. Per quello dicevo prima che aver fatto 6 punti è importante, pur al netto di avversari non irresistibili sulla carta. Se il Milan avesse fatto meno punti sarebbero potuti subentrare il malumore e il pessimismo. La partita contro l'Inter, che è la squadra che sta meglio rispetto a tutte le altre, è un bene che arrivi subito per il Milan, perché almeno si può misurare contro una grande e capisce il proprio livello".