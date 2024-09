Collovati: "Che schiaffo di Fonseca! Il Milan aveva già contattato Sarri e Tudor..."

Fulvio Collovati ha analizzato per TuttoMercatoWeb.com il derby di Milano vinto dal Milan grazie a un gol realizzato quasi allo scadere da Matteo Gabbia. "Al cospetto di Inzaghi, Fonseca questa volta l'ha vinta con la sua strategia. Però c'è da dire anche un'altra cosa: l'Inter deve cambiare marcia, se non ritrova l'umiltà diventa difficile. I difensori facciano i difensori. Io sono stato uno dei primi a parlare di calcio totale, ho parlato di difensori che devono accompagnare l'azione, ma il primo compito è fare il difensore. Strategicamente l'ha vinta Fonseca, ma l'Inter ritrovi quella fame che ha caratterizzato l'ultima stagione".

E' il terzo passo falso dell'Inter in campionato. Sembra una squadra un po' appagata

"Sì, la sensazione è questa. E' successo al Napoli l'anno scorso, al Milan dopo che ha vinto lo Scudetto. Succede quando non affronti la partita con la stessa fame. L'Inter come organico è superiore alle altre, ma per vincere lo Scudetto sono necessarie anche altre componenti".

Fonseca sembrava già all'ultima spiaggia e l'ha sfangata

"Ma Fonseca era all'ultima spiaggia non perché lo pensavamo noi, lo era perché la società aveva contattato già altri allenatori. Ora ha dato una svolta, ha dato uno schiaffo a tanti di questi che avevano dei dubbi".

Questo 4-2-4 può essere riproposto?

"E' qualcosa su cui lavorare anche per il futuro: al Milan mancava un riferimento a centrocampo, un play come Reijnders con Fofana al suo fianco. L'olandese è tornato a fare il play e ha messo una seconda punta al fianco di Morata. E' una formula da riproporre".

Tornando a Fonseca: quanto può durare il rapporto con un Ibrahimovic che l'ha già messo in discussione?

"Le società danno sempre la colpa ai media, poi vanno a contattare Sarri e Tudor... Sono stati loro a farlo e nel momento in cui lo fai poi devi prendersi la responsabilità delle conseguenze. Quanto possa durare non lo so, ma sicuramente non è stato un bel segnale. Però con la partita di ieri Fonseca ha ribadito a tutti che lui non è un allenatore qualunque".