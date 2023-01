Collovati: "Pioli grande tecnico, ma deve essere più autoritario e meno accondiscendente"

MilanNews.it

Fulvio Collovati, ex calciatore rossonero, ha parlato così di mister Stefano Pioli in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Con lo Scudetto ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha avuto meriti enormi, ma forse dovrebbe tornare a essere un po’ più autoritario e un po’ meno accondiscendente in questa fase, dove troppi giocatori vanno per conto loro. Tatticamente, potrebbe giocare con un mediano in più. Ma la verità è che non ha tutta questa scelta…"