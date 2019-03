Collovati: "Sfatiamo il detto che gli sfavoriti vincano i derby, sempre meglio arrivare meglio alla gara"

Fulvio Collovati, intervistato da DerbyDerbyDerby.it, ha parlato della stracittadina di domenica: "Guardando la classifica e le condizioni generali, sicuramente arriva meglio il Milan, l’Inter ha innanzitutto un caso Icardi in casa. Ci sono alcuni infortunati e squalificati per cui sono i nerazzurri in emergenza. Il derby è una partita che esula da ogni pronostico, ma penso che il Milan stia meglio nonostante la stanchezza di alcuni elementi nelle ultime partite, poi non è detto che lo vinca. Sfatiamo il detto che gli sfavoriti vincano i derby, ma è sempre meglio avere i pronostici del favore. Piatek e Lautaro? Sono due giocatori differenti, uno più di movimento l’altro più da area di rigore, però sono due calciatori che hanno il senso del gol, Lautaro ha sempre dimostrato di avere attitudine al gol, per Piatek parlano i numeri eccezionali, entrambi sono temibili allo stesso modo".