Collovati su Kessie: "Per quanto ha dimostrato, uno sforzo economico per lui lo farei"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato di Kessie. Queste le sue parole: "Per quanto ha dimostrato in questi anni, specialmente nell’ultima stagione, uno sforzo economico per lui lo farei. Ha carisma, personalità, incide in zona gol ed è un dominatore. Con 2-3 giocatori validi al suo fianco, il Milan in mezzo è a posto per i prossimi sei anni”.