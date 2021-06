Collovati su Tonali: "È un profilo di prospettiva. Vale la pena investire su di lui"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato di tante tematiche tra cui Tonali. Queste le sue parole: "È un profilo di prospettiva. Vale la pena investire su di lui, anche per non commettere gli errori del passato: penso a Locatelli, Cristante, Pessina, tutti protagonisti oggi in Nazionale. Tonali non è cresciuto nel Milan, ma non va lasciato andare".