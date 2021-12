Collovati sul Milan: "Con una sola competizione da giocare, la squadra ne guadagnerà atleticamente"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Con una sola competizione da giocare, più la Coppa Italia, gli impegni settimanali del Milan si ridurranno e la squadra ne guadagnerà dal punto di vista atletico. Mi auguro che Pioli ritrovi presto Giroud, Leao e Rebic, ma un intervento a gennaio in attacco – oltre che in difesa dove Kjaer va sostituito – potrebbe regalare energia in più nella corsa scudetto. Io punterei su giocatori in grado di dare garanzie in futuro, oltre che per il resto di questa stagione"