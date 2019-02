Colombo a MN: "Paquetà bravissimo tecnicamente, andrebbe sfruttato di più dal centrocampo in su"

Angelo Colombo, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato da MilanNews.it e ha parlato di Lucas Paquetà, sul quale ha proposto un'idea tattica: "E' bravissimo tecnicamente, andrebbe sfruttato di più dal centrocampo in sù. Mi piacerebbe vederlo di più in fase offensiva perchè ha davvero tanta qualità".