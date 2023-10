Colombo ancora in gol: è il secondo anno consecutivo che va a segno in A

Nella sfida esterna contro il Sassuolo è arrivato il primo gol di Lorenzo Colombo in campionato, portando così i tre punti al Monza di Palladino. Secondo anno consecutivo a segno in Serie A per l'attaccante di proprietà del Milan, che nella passata stagione ha realizzato sei gol con la maglia del Lecce.