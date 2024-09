Colombo sicuro: "Haaland attaccante più forte in questo momento ma il mio idolo è..."

Lorenzo Colombo, attaccante dell'Empoli in prestito dal Milan, ha rilasciato un'intervista pubblicata sulle colonne del Corriere dello Sport, concentrandosi su svariati temi, a cominciare dalla prossima partita, il derby contro la Fiorentina, un match sempre particolarmente sentito a quelle latitudini: "Abbiamo cercato di isolarci dall'ambiente che ci circonda, anche se è chiaro che qui è una sfida diversa dalle altre".

A quali altri giocatori si ispira?

"Imparo ogni volta che vedo una partita e per questo cerco di seguirne il più possibile. Anche se il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo, per come è riuscito a costruirsi da solo e reinventarsi nel tempo".

Qual è l'attaccante più forte in questo momento?

"Haaland, senza dubbio: con quei numeri sotto porta è impossibile dire un altro nome, è troppo continuo".