Colombo stella dell'Empoli. Guiderà l'attacco dei toscani contro la Juve

E' il centravanti di un'estate di profonda rivoluzione in casa Empoli. E' un ragazzo che, numeri alla mano, ha già conquistato i tifosi azzurri e ha già (di nuovo) occhi importanti posati sulle sue giocate. Lorenzo Colombo la prossima stagione potrebbe essere dopo tantissimi anni, per la prima volta, non più un giocatore del Milan. Dopo un lungo braccio di ferro nei mesi di trattative pre campionato, il club di Fabrizio Corsi è riuscito a prendere il talento di casa rossonera in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Senza un controriscatto fissato per il club di Via Aldo Rossi. Un incasso, un sacrificio tecnico per i rossoneri, un affare per i toscani.

La sfida alla Juventus

Adesso Colombo guiderà l'attacco dell'Empoli contro la Juventus. Un reparto che sarà, nella trequarti, orfano di Jacopo Fazzini. Il trequartista non recupera per la gara contro la Vecchia Signora e sarà in dubbio anche per il Cagliari. Un tegola pesante per mister Roberto D'Aversa, che adesso valuterà se puntare sul giovane Sebastiano Esposito oppure se lanciare dall'inizio Ola Solbakken ed Emmanuel Gyasi in un reparto di fatto con due esterni larghi piuttosto che con due trequartisti/seconde punte più strette.

Certezza Colombo

E allora si riparte da un punto fermo. Lorenzo Colombo. Per adesso, 4 gare tra Serie A e Coppa italia, 2 gol e 1 assist. Numeri da giocatore destinato a essere il trascinatore verso l'obiettivo salvezza il club di Fabrizio Corsi. Che si dice 'non pienamente soddisfatto delle entrate' ma che è tornato all'antico per guardare al futuro. Giovani. Scommesse. La filosofia Empoli rappresentata al meglio da questo centravanti scuola Milan.