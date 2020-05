Colucci (FIFA): "Un calciatore non può rifiutare di allenarsi o di rientrare in Italia"

Il più grande interrogativo è capire se e quando ripartirà il campionato, ma ci sono anche altre questioni aperte. Fra queste, quella che riguarda i protocolli sanitari per la ripresa degli allenamenti. La questione viene esaminata - nell'intervista a Il Mattino - l'avvocato Michele Colucci, esperto di diritto sportivo e membro della commissione FIFA sulle controversie di club e tesserati (Dispute Resolution Chamber): "Un calciatore può rifiutarsi di riprendere la preparazione per timore di essere contagiato? No. Un calciatore può esternare i propri timori ma non può rifiutarsi appunto in presenza di un protocollo sanitario che consente al dipendente - su un campo di calcio, in ufficio, in fabbrica - di lavorare in sicurezza. Se i colleghi di lavoro iniziano l'attività, seguendo il protocollo, il singolo può chiedere la verifica delle misure in atto ma non può rifiutarsi. Discorso che vale anche per chi, attualmente all'estero, non intenda rientrare".