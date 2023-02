Com'è l'atmosfera nello spogliatoio del Milan? Ne parla Ibrahimovic

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Milan TV e si è così espresso sull'atmosfera in spogliatoio: "Siamo come sei mesi fa, un anno fa, due anni fa: tutti insieme e l’atmosfera è top. Ovvio, quando sei al livello top sai come va: se la partita va bene durante la settimana stai bene, se non va bene non è che stai bene bene durante la settimana, non è che qualcuno è felice nello spogliatoio, il contrario. Tutti stiamo lavorando per cambiare qualcosa per rientrare nel ritmo che c’era prima del Mondiale. Poi questo campionato è differente, non è come in altri campionati. Ma non è una scusa".