COM-MIL (1-2): primo cambio Milan, dentro l'highlander Fullkrug

Al minuto 63' parziale di 1-2 per il Milan a Como, Allegri effettua il primo cambio del match: fuori Nkunku, in gol su rigore, e dentro Fullkrug, che sta giocando nonostante un'infrazione alla falange del piede. Il tedesco ha fatto di tutto per essere a disposizione ed ora è in campo per aiutare la squadra.

Nel pre partita Allegri aveva detto: "Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi”.