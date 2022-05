Come ha preparato la settimana? Pioli: "Ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista di Kobe Bryant"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così di come ha preparato gli ultimi giorni: "Sto vivendo settimane normali a Milanello perchè vedo i ragazzi sereni e tranquilli e che lavorano nel modo giusto. Vedo i ragazzi concentrati e fiduciosi. I tifosi oggi ci hanno dato una grande carica. Io penso a fare un'altra settimana così. Ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista di Kobe Bryant in cui diceva che, nonostante il 2-0 nei playoff di NBA, il lavoro non era ancora finito. E lo stesso vale per noi, abbiamo fatto tanto, ma non ancora tutto. Quindi concentrazione, determinazione e serenità".