Come si affronta il Real Madrid? Maignan: "Dobbiamo essere lucidi e freddi"

Una vigilia speciale per una partita speciale come quella di domani contro il Real Madrid, ma in conferenza stampa c'è stato anche spazio per parlare del futuro di Mike Maignan.

Una serata speciale contro un forte avversario, ci sono novità anche sul fronte rinnovo col Milan?

"Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro il Real Madrid. Dobbiamo essere lucidi e freddi in partita, io sono concentrato sul mio lavoro per portare un risultato positivo".

Sul rapporto con Mbappè nella Francia

"Domani giocheremo contro Kylian, parliamo sempre. È un giocatore di qualità anche se in questo momento è in fase difficile. Non ho dubbi che lui farà bene".