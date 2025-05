Come si batte il Milan? Freuler: "Aggressione, ferocia: vanno portati a difendere"

Tra i grandi protagonisti delle ultime due stagioni sorprendenti del Bologna c'è anche il centrocampista svizzero Remo Freuler, ormai giocatore molto esperto e veterano del campionato di Serie A. Il regista rossoblù ha trovato il primo gol del suo campionato nel corso dell'ultimo turno, nel pareggio 1-1 contro la Juventus allo stadio Renato Dall'Ara: oggi è proiettato sulla doppia sfida con il Milan. Proprio per questa occasione è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Remo Freuler sul Milan e su come si possono battere i rossoneri: "Intanto una cosa: leggo e sento che il Milan snobberà un po' questa prima gara. Ma dai, non ci credo affatto. Secondo: con l'aggressione, la ferocia, vanno portati a difendere e dobbiamo fare gol. Chi toglierei ai rossoneri? Nessuno, io me la voglio e me la vorrò giocare con tutti i miei e tutti i loro. Tutti parlavano di Lamine Yamal giusto? E invece in finale è passata l'Inter...".

Poi ancora, alla domanda: Milan-Bologna sarà talento contro gioco? "E chi lo dice che il Milan non gioca a calcio? E che il Bologna non ha talenti?".