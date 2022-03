Come si ferma il Milan a San Siro? Andreazzoli: "Facendo il massimo, ma serve anche fortuna"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Come si ferma la capolista a San Siro? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo".