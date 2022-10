Come si ferma Leao? Cacic: "Dobbiamo impedirgli di usare la sua velocità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'allenatore della Dinamo Zagabria, Ante Cacic, ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio, alla vigilia della sfida contro il Milan di Champions League. Il tecnico dei croati si è espresso così sui metodi che la sua squadra proverà ad adottare per arginare Rafael Leao: "Dobbiamo fare di tutto per accorciargli lo spazio per non usare la sua velocità. Ci aspetta una partita impegnativa, spero in una Dinamo coraggiosa".