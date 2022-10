Come si ferma Leao? Risponde Juric: "Sarebbe meglio non farlo partire. C'è anche Theo..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, l'allenatore dei granata ivan Juric ha parlato così di Rafael Leao e Theo Hernandez:

Come si contiene Leao?

"L'anno scorso Djidji ha fatto benissimo, mentre al ritorno abbiamo sofferto. Sarebbe meglio non farlo partire, ma serve anche raddoppiarlo. C'è anche Theo, dobbiamo fare attenzione anche lui. Leao è in un momento fantastico"

Per raddoppiare è meglio Ricci o Linetty?

"Gioca chi vedo meglio: Amrabat è un'altra cosa, mentre loro per caratteristiche sono simili"